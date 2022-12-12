"لحظات مرعبة".. كاميرا مراقبة ترصد سيارة شرطة كادت تدهس أطفالا أمام منزلهم

2022/12/12 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحرفت سيارة شرطة رباعية الدفع إلى فناء أحد المنازل في مدينة صن رايز بولاية فلوريدا الأمريكية، وكادت أن تدهس عدة أطفال في طريقهم للمدرسة، قبل أن تنقذهم جدتهم.وكان الشرطي يحاول تفادي سيارة توقفت فجأة أمامه فانحرف بسيارته إلى فناء المنزل، واستكمل طريقه بدون أن يتوقف للاطمئنان عليهم بحسب أسرة الأطفال، فيما أعلنت الشرطة عن إصدار "تأديب رسمي" لذلك الضابط.

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