بعد حادثة مشابهة قبل أيام.. حريق هائل يجتاح مركز تسوق روسي

2022/12/12 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاح حريق هائل مركز تسوق في الضواحي الشرقية لموسكو، الاثنين، وهو ثاني حريق في نوعه خلال أربعة أيام.

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