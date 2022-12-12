مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في دهوك

2022/12/12 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في محافظة دهوك.

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