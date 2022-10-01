أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار يهدد حياة العراقيين

2022/12/12 | 14:26 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت حوادث انهيار المباني في العراق خلال الآونة الأخيرة (مرتضى السوداني/الأناضول)

كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، عن وجود أكثر من 2500 مبنى مهدد بالانهيار في مدن ومناطق مختلفة من البلاد، مؤكدة أن تلك المباني لم تكن مطابقة للمواصفات الهندسية، وتحوي تصدعات خطيرة.

وتمثل المباني المخالفة لشروط السلامة والمباني المتقادمة، تهديدا حقيقيا لحياة العراقيين، وقد حذرت مديرية الدفاع المدني العراقية في وقت سابق، من انهيارات قد تحدث في المباني الحكومية والأهلية في البلاد، فيما أكدت متابعتها الملف وسعيها لمحاسبة المخالفين للشروط الخاصة بإنشاء المباني.

لحظة انهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة pic.twitter.com/bmk2lLXc9g

— محمد الكبيسي (@malkobaysi) October 1, 2022

وأجرت مديرية الدفاع المدني فحوصاً للمباني على إثر تسجيل انهيارات عدّة خلال الفترة الأخيرة، منها انهيار مبنى طبي بشكل كامل في منطقة الكرادة وسط بغداد، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، ما تسبب بمقتل 3 أشخاص، فيما تم إنقاذ 13 آخرين من تحت الركام، فيما انهارت في العاشر من نوفمبر، أجزاء من مبنى يستخدم مخزناً للعطور في منطقة الوزيرية في بغداد إثر اندلاع النيران فيه، ما تسبب بمقتل نحو 13 شخصا، وفي الـ 13 من الشهر الماضي سجلت محافظة كربلاء انهيار مبنى تابع لمصرف في محافظة كربلاء كانت تجرى به عمليات توسعة، ما أدى الى إصابة طفل.

ووفقا لمدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، فإن "موضوع المباني المهددة بالانهيار ظهر في مقدمة الأحداث، بعد انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة، وبعد فترة وجيزة تم الإبلاغ عن وجود تصدعات في بناية الجادرجي بمنطقة المنصور".

وأوضح في تصريحات أوردتها صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الاثنين، أنه "بعد الكشف على موقع المبنى اتضح أيضا أن هناك مشروع بناية مجاورة له لم تراع المعايير الهندسية الأصولية في عملها، وأُوقف العمل في المبنى، كما أُنذر ساكنو مبنى الجادرجي بعدم استخدامه لحين إصدار تقرير علمي من الجهة المسؤولة في وزارة الإسكان والإعمار بشأنها".

وأشار إلى أن "الحوادث وما تركته من مخاوف لدى المواطنين والمؤسسات، دفعت إلى إعادة النظر بفحص جميع الأبنية، لكي لا تتكرر حوادث الانهيار، وأن مديرية الدفاع المدني أحصت عدد الأبنية المهددة بالانهيار وعناوينها، وحددت مشاكلها في عموم العراق، عدا إقليم كردستان"، مبينا أنه "اتضح أن 2517 مبنى مهدداً بالانهيار، توزعت على بغداد الرصافة بواقع 207، والكرخ 120 ونينوى 136، وصلاح الدين 138، والأنبار 20، وديالى 24، والديوانية 70، والنجف 154، وكربلاء 47، المثنى 318، وواسط 76، والبصرة 63، وذي قار 96، وكركوك 7، وميسان 220، وبابل 821".

وأوضح أن "معالجة موضوع تلك المباني ليست من واجبات مديرية الدفاع المدني، وقد أشعرنا بهذه الأعداد والإحصائيات وزير الداخلية، الذي قام بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء، الذي استجاب بدوره وشكل لجنة مركزية، واللجنة على وشك أن تشرع بعملها، بعد أن تم تزويدها بالمعلومات من الدفاع المدني"، مبينا أن "الأمر متوقف على هذه اللجنة لفحص هذه المواقع إما بإصدار قرار بإزالتها أو التأكد من عدم احتمالية انهيارها".

من جهته، أكد مدير قسم الدائرة الهندسية في مديرية الدفاع المدني، محمد هاشم، أن "أبرز الملاحظات التي يبنى عليها التشخيص الأولي للمباني هو أن التصدعات تكون واضحة، وأن هناك خللا في الأساس بزاوية 45، وحالات هدم جزئي"، مبينا للصحيفة الرسمية، أن "التبليغ عن وجود مثل هذه الملاحظات من قبل المواطنين أمر مهم".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أقرت أخيرا بجملة تحدّيات تواجه فرقها في عموم مدن البلاد، نتيجة الحوادث اليومية المختلفة، مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة.

يشار الى أن غالبية المباني التي شيدت في السنوات الأخيرة ويجري تشييدها حاليا غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويجري بناؤها من قبل الأهالي، من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار يهدد حياة العراقيين) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار يهدد حياة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).