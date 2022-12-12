الإطاحة بارهابي و 38 متهماً بأحكام قانونية مختلفة في 7 محافظات

2022/12/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على إرهابي و(38) متهماً بأحكام قانونية متنوعة وضبط (29) عبوةً ناسفةً في سبع محافظات.

وقال المديرية، أن "الاستخبارات العسكرية أعلنت القاء القبض على إرهابي و(38) متهماً بأحكام قانونية متنوعة وضبطت (29) عبوةً ناسفةً في بغداد، البصرة، ميسان، نينوى ، الانبار، كركوك وديالى".

وأضاف أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات بغداد والبصرة وميسان وديالى والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والعشرون وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والبصرة وميسان ونينوى والانبار وكركوك وديالى)".

واكد البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في محافظة ديالى، بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى و ( 38) متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وأشار الى أن "مفارز المديرية تمكنت من ضبط (29) عبوةً ناسفةً محلية الصنع ومختلفة الشكل في قضاء الشرقاط و جزيرة الرمادي وقضاء الحضر وناحية العياضية وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".

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