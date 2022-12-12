وزيرا التجارة في المركز والاقليم يبحثان آليات العمل المشترك

2022/12/12 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاثنين، مع وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان كمال مسلم سعيد آليات العمل المشترك وايجاد آلية تنسيق لحل الملفات العالقة بما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة.وذكر إعلام التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التجارة اثير داود الغريري، التقى اليوم، وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان كمال مسلم سعيد والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات العمل المشترك وايجاد آلية تنسيق لحل الملفات العالقة بما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة".

واكد الغريري بحسب البيان أنه "خلال اللقاء على اهمية التعاون في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في تقديم أفضل الخدمات لأبناء كردستان أسوة بمحافظات البلاد وخصوصاً بما يتعلق بآليات تسريع تجهيز مفردات السلة الغذائية واستعدادات الموسم التسويقي فضلاً عن أنتاج مادة الطحين وتسديد مستحقات فلاحي الاقليم للاعوام السابقة".ومن جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة لاقليم كردستان الى "اهمية مد جسور التواصل ووضع استراتيجية واضحة وفي كافة المجالات الادارية والفنية والاقتصادية بين المركز والاقليم والوصول الى صيغة تفاهم مشترك بهدف الارتقاء بالعمل و توحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات".وأوضح البيان أن "الغريري كان قد التقى يوم أمس الاحد مجموعة من فلاحي الاقليم للاستماع الى مطالبهم بخصوص صرف المستحقات المالية المتبقية للاعوام 2015-2016 وبحضور إدارات الجهات المعنية".وتابع أنه "حضر اللقاء كلا من وكلاء وزارة التجارة الاتحادية للشؤون الادارية والاقتصادية والمدراء العامين للدائرة الادارية والمالية وشركة المواد الغذائية".

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