بايدن يدعم زيلينسكي.. والبيت الأبيض يشير إلى «المساعدات الموعودة»

2022/12/12 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أ ف ب

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد دعمه لأوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ بايدن أكد لزيلينسكي «دعم الولايات المتحدة المتواصل للدفاع عن أوكرانيا، بينما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية الحيوية» في هذا البلد.

ولعبت الأسلحة التي قدّمها الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في الدفاع عن أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.ويأتي هذا الاتصال بينما تستهدف القوات الروسية البنى التحتية لمرافق حيوية، ممّا تسبّب، من بين أمور أخرى، في انقطاع التيار الكهربائي الذي يطال ملايين الأشخاص في الشتاء.وسلّط بيان البيت الأبيض الضوء على المساعدة الأمريكية الموعودة لأوكرانيا البالغة 53 مليون دولار لمنشآت الطاقة، والتي أعلن عنها في نوفمبر وحزمة بقيمة 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات تمّ الإعلان عنها في ديسمبر.وأعرب زيلينسكي في تغريدة عبر «تويتر» عن شكره لبايدن بعد «محادثة مثمرة»، مضيفاً أنه «جرت مناقشة استمرار التعاون في مجال الدفاع وحماية قطاع الطاقة وصيانته».وكانت واشنطن أعلنت في بداية ديسمبر أنّ الغرب لن يدفع زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، معتبرة أنّ القرار يعود إلى الرئيس الأوكراني.

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