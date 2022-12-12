روسيا تضع تعديلاً على اتفاق نقل الحبوب

2022/12/12 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين قوله، الاثنين، إن روسيا تريد تعديل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، لضمان وصول المزيد من الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم في إفريقيا وآسيا

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