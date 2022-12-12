2022/12/12 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة 59 عائلة من مخيمات إقليم كردستان إلى محافظة صلاح الدين.وقالت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 59 عائلة من مخيمات اقليم كردستان لمناطق سكناهم..



صور المركز الخبري الوطني.

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