2022/12/12 | 14:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، الاثنين، 12 كانون...

ظهرت المقالة العبودي يعلن اعتماد نظام تعليمي جديد هو الأول في العراق أولاً على المسلة.

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