مستثمر تركي يستحوذ على 35 مليون دولار من الأموال التي نهبها شريكه المحافظ العراقي

2022/12/12 | 14:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الاكاديمي والاعلامي العراقي د غالب الدعمي عن مستثمر تركي، استحوذ...

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