إلغاء رحلات جوية عدة في مطارات لندن بسبب الثلوج

2022/12/12 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل ينزه كلبه وسط الضباب في منطقة بريمروز هيل في شمال لندن في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب جاستن تاليس لندن (أ ف ب) – أدى الجليد وتساقط الثلوج في لندن إلى اضطرابات كبيرة في عدة مطارات في العاصمة البريطانية اضطرت إلى إقفال مدرجاتها وإلغاء رحلات عدة بين مساء الأحد وصباح […]

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