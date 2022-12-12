الهجرة تعلن عودة 59 عائلة من مخيمات اقليم كردستان الى صلاح الدين

2022/12/12 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عودة (59) عائلة من مخيم آشتي للنازحين الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين.

وأكدت جابرو في بيان إن “البرنامج الحكومي يؤكد على انهاء ملف النزوح، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة العوائل النازحة الراغبة بالعودة الى مناطقها الاصلية”.

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