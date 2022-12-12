رئيس هيئة النزاهة: سنلاحق الفاسدين ونضبطهم بالجرم المشهود

2022/12/12 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الاثنين، عزمه على ملاحقة الفاسدين وضبطهم بالجرم المشهود .

وحذر حنون في كلمةٍ له خلال انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني تابعتها (بغداد اليوم ) "جميع دوائر الدولة الخدميَّة من أنَّ إجراءات الهيئة لن تتسامح مع كلِّ الذين يتسبَّبون بالأذى للمُراجعين وتأخير إنجاز معاملاتهم أو يُقدِّمون على تقديم خدمةٍ سيِّئةٍ لهم، مُوضحاً أنَّ "الفرق الميدانيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق كافة التابعة لهيئة النزاهة في بغداد والمُحافظات ستتولَّى مُلاحقة الفاسدين والمُتقاعسين وتضبطهم بالجرم المشهود".

ولفت إلى أنَّ "تلك الفرق أجرت زياراتٍ ميدانيَّةً تفتيشيَّةً لمُؤسَّستين مُهمَّتين هما: السجون والمُستشفيات، مُبيِّناً أنَّ تلك الفرق في طور إعداد التقارير واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد هذين الملفَّين وتقديم المُقصِّرين للعدالة، مُعرِّجاً على إنجازات دائرة التحقيقات في الهيئة في ميدان عمليَّات الضبط بالجرم المشهود للمُرتشين والفاسدين، فضلاً عن كثيرٍ من الإجراءات التي سيُعلَنُ عنها لاحقاً، وفي إطار الإعداد للحرب الشاملة المُقدَّسة ضدَّ الفساد".

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