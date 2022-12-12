وكأنّك تحلّق في أرجائه.. هذا الكهف بسلطنة عُمان يتّسع لـ12 طائرة بوينغ

2022/12/12 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيدًا عن الأنظار، وبين تلال بنية اللون عند سفوح جبال الحجر الشرقية، يتواجد ثالث أكبر الكهوف الجوفية بالعالم في سلطنة عُمان.

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