بيان من المالية بشأن الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات والخريجين

2022/12/12 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، انجاز الوجبة الاخيرة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل / البكالوريوس والبالغة (٩٦٣٧) درجة (الوجبة الاخيرة) وكالآتي:” • هيئة النزاهة الإتحادية […]

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