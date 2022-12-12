وزارة الخارجية العراقية تطلب من السلطات الجورجية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العراقيين الراغبين بزيارة جورجيا

2022/12/12 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين، السلطات الجورجية إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العراقيين الراغبين بزيارة جورجيا.

وقالت وزارة الخارجية ، ان حسين التقى بسفير جورجيا غير المقيم لدى العراق زازا كاندلاكي في مكتبه ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وتبليسي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد حسين على ضرورة حل المشاكل التي تواجه العراقيين ومنها الحصول على سمات الدخول للمواطنين الراغبين بزيارة جورجيا، مطالباً بإيجاد حلول لتسهيل منح السمات لهم.

كما تباحث الجانبان في سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأعرب الوزير العراقي عن شكره للحكومة الجورجية لتقديمها الدعم للحكومة العراقيَّة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة العراقيَّة لديها رغبة حقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه، هنَّأ السفير الجورجيّ الوزير فؤاد حسين بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيرًا لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُشيرًا إلى أهميَّة تطوير العلاقات بين العراق وجورجيا، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وبين السفير أن زيارته إلى العراق ولقائه بعددٍ من المسؤولين العراقيين سيكون له تأثير كبير في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلِف المجالات، لاسيما السياسيَّة والأمنيَّة، معربًا عن رغبة بلاده في فتح قنصليَّة فخريَّة في أربيل وبابل، بعد إستكمال المُوافقات الرسميَّة لفتح تلك القنصليات الفخريَّة، وذلك لوجود جاليَّة جورجيَّة في العراق، وتحديدًا في محافظة دهوك بما يقارب 3000 مواطن جورجيّ.

ولفت إلى أن جورجيا لديها الرغبة في فتح سفارة في بغداد خلال المدة المقبلة، مؤكدا أنه سيقوم بمفاتحة الجانب الجورجيّ للتسريع في إجراءات فتح السفارة في بغداد.

كما قدم السفير الجورجي دعوة رسمية إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، لزيارة جورجيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير العراقي عن شكره للسفير الجورجيّ مؤكِّداً رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ووعد بدراسة موضوع فتح القنصليات الفخريَّة وفق المعطيات المعروضة.

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