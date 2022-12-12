ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى 50 مليون دولار

2022/12/12 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار، يوم الاثنين، لتصل نحو 50 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 30 مصرفا.

كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 134 مليوناً و98 ألفا و495 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات توزعت ما بين الحوالات واعتمادات خارجية والتي بلغت 84 مليونا و398 الفا و495 دولارا، فيما ارتفعت المبيعات النقدية لتصل الى 49 مليونا و700 دولار.

بالإضافة إلى ان 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 116 شركة توسط.

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