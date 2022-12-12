القصة الكاملة لـ «أبو كيان» صاحب إعلان بيع المخدرات في مصر

2022/12/12 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفاعل المصريون خلال الساعات الماضية مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية من تمكن عناصرها من إلقاء القبض على شخص يدعى «أبو كيان للمكيفات».ما قصته؟

بدأت قصة الملقب بـ أبو كيان عندما قام بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداوله بقوة يظهر تصميم إعلان جاء عنوانه «أبو كيان لجميع أنواع المكيفات»، وكتب تحت هذا العنوان العريض 5 أنواع من المخدرات ليعلن عن بيعها بالجملة والتجزئة، ليثير هذا الإعلان تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل.ونشر هذا الإعلان في البداية عبر صفحات مواقع التواصل الخاصة بمحافظة المنوفية، مصحوباً بعنوان ورقم الشكاوى ورقم للتواصل، حسب ما نشرته صحيفة «الشروق» المصرية.والطريف في قصة تاجر المخدرات المصري «أبو كيان» أن أول اتصال قد تلقاه كان من الأجهزة الأمنية، ليتم القبض عليه عقب ساعات من تداول منشوره على «فيسبوك» لبيع المخدرات.من هو؟وأبو كيان اسم الشهرة لشاب مسجل خطر تجارة مخدرات، وتم القبض عليه من قبل وعاد بعد ذلك لتجارة المخدرات، ومن أجل جذب عملاء جدد قام بطباعة منشورات ببيع المخدرات جملة وقطاعي.وكان الملقب بـ «أبو كيان» ينقل نشاطه بين محافظتي المنوفية والقليوبية، ليتمكن من الهرب في حالة القبض عليه، ولكن تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة.القبض عليهولحظة القبض على «أبو كيان» عثر بحوزته على 6 كيلو غرامات من الحشيش وأسطوانة هيروين و2 كيلو هيدرو ومبلغ مالي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وعدد من المطبوعات باسم «أبو كيان».واعترف المتهم بتجارته في المخدرات وطباعة أوراق للترويج لنشاطه؛ من أجل جذب عملاء جدد بعد نقل نشاطه إلى مكان حدودي بين محافظتي القليوبية والمنوفية.

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