2022/12/12 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني احمد الوشاح: محافظة ذي قار فيها مجاميع مأجورة يستخدمها التجار والاحزاب لتأجيج الاوضاع.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني احمد الوشاح: محافظة ذي قار فيها مجاميع مأجورة يستخدمها التجار والاحزاب لتأجيج الاوضاع.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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