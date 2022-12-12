2022/12/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السوداني يرأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي

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