التعليم تعتمد نظام (Bologna Process) في الجامعات التقنية

2022/12/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير التعليم يقرر اعتماد نظام (Bologna Process) في الجامعات التقنية

التزاما برؤية التطوير والتأهيل لمجالات التعليم والتدريب التقني والمهني وتأكيدا على مخرجات التعاون المباشر مع منظمة اليونسكو ..



قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الشروع باعتماد نظام (Bologna Process) في أربعة برامج على مستوى المراحل الأولى في الدراسات الأولية في الجامعات التقنية ابتداء من العام الدراسي الحالي 2023/2022 تمهيدا لتطبيق النظام التعليمي الجديد في الجامعات كافة.

وتعزيزا للانسجام مع الأنظمة الدراسية العالمية والمواءمة مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي واستجابة لمتغيرات سوق العمل فإن القرار الذي جاء لأول مرة في العراق بعد دراسات واجتماعات وورش علمية مشتركة مع خبراء اليونسكو سيعضد موقع ومكانة جامعاتنا في بيئة التفاعل العالمي ومنظومتها الأكاديمية ولاسيما منطقة التعليم العالي الأوروبية.

دائرة العلاقات والإعلام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

12 كانون الأول 2022

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