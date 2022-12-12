السوداني: الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات في البلاد

2022/12/12 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزّأ من المجتمع العراقي.

وقال المكتب الإعلامي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفداً من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو"، مبيناً أن "السوداني استمع إلى شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق".

وأضاف أن "الوفد اشار إلى بعض المشاكل التي تعترض واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما قدّموا مقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها".وأكد السوداني بحسب البيان أن "العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، وقد منح هذا التنوع والتعددية قوة وتميزاً للبلد"، مشدداً بأن "الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزّأ من المجتمع العراقي"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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