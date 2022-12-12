رئيس الجمهورية: مجالس المحافظات ستدفع عجلة التقدم في البلاد

2022/12/12 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الاثنين، أن تفعيل مجلس

الاتحاد ومجالس المحافظات، سيسهم بدفع

عجلة التقدم في البلاد.

وقال مكتب رشيد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن الأخير "استقبل في

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