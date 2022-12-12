السوداني يترأس جلسة

2022/12/12 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، جلسة

"استثنائية" للمجلس.

وذكر مكتب السوداني في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني ترأس جلسة

استثنا

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