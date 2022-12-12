العراق يسدد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت

2022/12/12 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي من

صندوق تعويضات الكويت البالغ 7.95 مليون

دولار؛ بعد تسديد كامل التعويضات

الخاصة بدولة الكويت.

وبحسب مصادر إعلامية نقلا عن مصدر

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