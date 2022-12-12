سامسونج للإلكترونيات و

2022/12/12 | 16:36 - المصدر: سامسونج

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الشركتان تعتزمان الجمع بين تصميم أشباه الموصلات وبراعة التصنيع مع قدرات الذكاء الاصطناعي الجديرة لزيادة السرعة وكفاءة الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي فائق النطاق

[بغداد – العراق ، ١٢ ديسمبر 2022] - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذاكرة المتقدمة، و "NAVER Corporation" شركة الإنترنت العالمية الشهيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عن التوصل إلى علاقة تعاون واسعة، بهدف تطوير حلول أشباه الموصلات المصممة لنماذج الذكاء الاصطناعي فائقة النطاقات.



وعن طريق الاستفادة من تقنيات ذاكرة الجيل التالي من سامسونج، مثل التخزين الحسابي والمعالجة في الذاكرة (PIM) والمعالجة القريبة من الذاكرة (PNM)، إضافة إلى ارتباط الحوسبة السريع (CXL)، تعتزم الشركتان تجميع مواردهما الخاصة بالأجهزة والبرامج لتسريع التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الهائلة.

وكانت التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي فائق النطاق قد أدت إلى إحداث نمو هائل في أحجام البيانات التي تحتاج إلى المعالجة، لكن قيود الأداء والكفاءة التي تعاني منها أنظمة الحوسبة الحالية تشكل تحديات كبيرة في تلبية هذه المتطلبات الحسابية الثقيلة، ما يعزز الحاجة إلى حلول أشباه الموصلات المحسنة للذكاء الاصطناعي.

ويتطلب تطوير مثل هذه الحلول التوصل إلى تقارب واسع بين مختلف التخصصات في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.



وفي هذا الإطار، تجمع سامسونج بين خبرتها في تصميم أشباه الموصلات وفي مجال التصنيع مع خبرة "NAVER"، وذلك بهدف تطوير واختبار خوارزميات الذكاء الاصطناعي والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغية التوصل إلى حلول من شأنها أن ترتقي بأداء وكفاءة الطاقة للذكاء الاصطناعي فائق النطاق.

وتقدم سامسونج على مدى سنوات عديدة حلول الذاكرة والتخزين لدعم آليات معالجة البيانات عالية السرعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من التخزين الحسابي (SmartSSD) والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تدعم المعالجة في الذاكرة (HBM-PIM)، إلى جانب ذاكرة الجيل التالي التي تدعم واجهة ارتباط الحوسبة السريعة (CXL).



وستعمل الشركتان سوياً الآن لتحسين تقنيات الذاكرة عن طريق تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات النطاق الفائق.

وستواصل "NAVER" جهودها الرامية لتحسين نموذج لغة HyperCLOVA للنطاق الفائق والذي يحتوي على أكثر من 200 مليار إطار معياري، إلى جانب تحسين خوارزميات الضغط الخاصة به لإنشاء نموذج أبسط يعمل على زيادة كفاءة الحوسبة إلى حد كبير.

وقال جينمان هان، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات العالمية والتسويق في سامسونج للإلكترونيات: "سنقوم بتطوير حلول متطورة لأشباه الموصلات من خلال تعاوننا مع "NAVER"، لحل أزمة الذاكرة في أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق.



ومن خلال هذه الحلول المخصصة التي تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والمستخدمين، نؤكد التزامنا إزاء توسيع تشكيلة الذاكرة الرائدة في السوق، بما في ذلك التخزين الحسابي، والمعالجة في الذاكرة PIM والكثير غيرها، بما يتيح في نهاية المطاف استيعاب الحجم المتزايد للبيانات باستمرار".

وقال سوك جيون تشونغ ، رئيس شركة " NAVER CLOVA CIC": "من خلال الجمع بين المعرفة والدراية التي اكتسبناها من تطوير نموذج لغة HyperCLOVA مع البراعة التي تتمتع بها سامسونج في تصنيع أشباه الموصلات، نعتقد أنه يمكننا تطوير فئة جديدة تماماً من الحلول التي يمكنها التعامل بشكل أفضل مع تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية.



إننا نتطلع إلى توسيع قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تفوقنا في القدرة التنافسية في هذا المجال بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية".

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة.



وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED.



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