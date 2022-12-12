2022/12/12 | 16:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ينجذب بساط النفوذ داخل المكون السني في العراق بين رئيس البرلمان...

ظهرت المقالة الاطار يترقب الصراع المحتدم على الزعامة السنية ومليارات صندوق الاعمار بين الحلبوسي وخصومه أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يترقب الصراع المحتدم على الزعامة السنية ومليارات صندوق الاعمار بين الحلبوسي وخصومه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يترقب الصراع المحتدم على الزعامة السنية ومليارات صندوق الاعمار بين الحلبوسي وخصومه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).