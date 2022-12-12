انتخاب وزير النفط رئيساً لمجلس وزراء منظمة “أوابك”

2022/12/12 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، حرص العراق على تفعيل دور منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط”أوابك ” واهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الاسواق العالمية ، والدول المنتجة للنفط ،

وقال عبد الغني خلال مشاركته في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) الذي اختتم اعماله في الكويت اليوم الاثنين ، ان “اغلب الدول العربية المنضوية في منظمة “اوابك” تمثل وتشكل ثقلاً كبيراً في الانتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب اعادة النظر في نظامها الاساسي ، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تتطلعاتها ، في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية ، وصولاً الى تحقيق مزيد من الاستقرار في الاسواق العالمية”.

واشار عبد الغني الى “اهم التحديات التي تواجه الاسواق النفطية ، هي “جيوسياسية “، وصحية ، والحروب والتوترات العسكرية ، مشدداً بالقول “اننا نعمل في “اوبك بلس “للتخفيف من كل هذه المؤثرات ..مؤكداً ان التوترات السياسة واحدة من العوامل التي تؤدي الى تفاقم المشكلة ، وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا ان توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول ، و تجنيب الاسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية ، وان الصراع الاوربي – الروسي أثراً سلباً على استقرار الاسواق العالية معبراً عن امله في لجوء الاطراف المعنية الى الحوار .

وتم انتخاب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني رئيساً لمجلس وزراء منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوابك) “.



بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي .

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، بأن مجلس وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه التاسع بعد المائة، في دولة الكويت بتاريخ 12 كانون الاول- ديسمبر 2022، ميلادية،

وأضاف بن سبت، بأن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022.



كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر “4/107” بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأوضح بان المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة ، بالإضافة الى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول ” تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين” وغيرها.

ويذكر ان الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة أوابك، قد سبقه الاجتماع الـ 164 للمكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 11 كانون الاول 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

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