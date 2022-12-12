2022/12/12 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل /المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 150200 دينار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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