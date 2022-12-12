2022/12/12 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هطلت أمطار غزيرة على مكة، اليوم الاثنين، ما تسبب بحصول سيول في بعض المناطق، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحذير من الخروج إلا للضرورة القصوى.وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الامطار..



السعودية تعلق الدراسة وتدعو للصلاة في المنازل المركز الخبري الوطني.

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