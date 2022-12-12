حكيمي في مواجهة مبابي.. صداقة وجذور مشتركة ونتبؤات

2022/12/12 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022 الثلاثاء، مواجهة بين لاعبين تربطهما صداقة وطيدة، وهما المدافع المغربي أشرف حكيمي والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

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