2022/12/12 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين،

اعتماد نظام تعليمي جديد في العراق.

وقال العبودي في تغريدة عبر تويتر، إنه

"للمرة الأولى في العراق قررنا اعتماد

نظامٍ تعليميٍّ جديدٍ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. العراق يعتمد نظاماً تعليمياً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. العراق يعتمد نظاماً تعليمياً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).