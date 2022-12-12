المالية تنجز الوجبة الاخيرة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل

2022/12/12 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين،

انجاز الوجبة الأخيرة من الدرجات

الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات

العليا والخريجين الأوائل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن الوجبة الأخيرة بلغت (

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