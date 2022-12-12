رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع جورجيا بمختلف المجالات

2022/12/12 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

اليوم الاثنين، خلال استقباله سفير

جمهورية جورجيا لدى العراق زازا

كانديلاكي، أهمية تعزيز العلاقات مع

جورجيا بمختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

ف

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