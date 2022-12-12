السوداني يستقبل “الكاردينال لويس ساكو ” بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم

2022/12/12 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له.

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن تقدير وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعاشية والاجتماعية.

وعبر السيد السودانيي أيضاً عن تقييمه لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكّان العراق، وتقييمه عاليًا لتنوّع المجتمع العراقي، كما وجه سيادته بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء.

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