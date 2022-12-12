2022/12/12 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة التمييز في الكويت بالإعدام بحق مرتكب جريمة بشعة هزت الشارع الكويتي.

وقررت المحكمة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الضحية فرح أكبر، وألغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد- حسب صحيفة «القبس».

وكانت محكمة أول درجة قضت بالإعدام شنقاً بحق المتهم بخطف وقتل فرح أكبر، وخففت بعدها محكمة الاستئناف الحكم إلى المؤبد، وهو الذي ألغته محكمة التمييز وقضت مجدداً بإعدام المتهم.

تفاصيل الجريمةتعود تفاصيل الجريمة لشهر أبريل/ نيسان 2021، حين قام المدان باختطاف فرح أكبر (32 سنة) في شهر رمضان، بعد اصطدام مركبتها، وطعنها أمام طفلتيها في منطقة «صباح السالم»، قبل أن يقوم بإلقائها في مستشفى «العدّان»، وهي تنزف لتفارق الحياة قبل إسعافها.الإنكارأنكر المدان الاتهامات الموجهة إليه خلال التحقيقات، زاعماً أن المجني عليها أخرجت سكيناً وطعنت نفسها به، لكن بمواصلة التحقيق معه، اعترف بطعنها بسكين نتيجة غضبه لإصرارها على رفض الارتباط به، والتواصل معه، إضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسدال الستار على «جريمة» هزت الكويت .. الإعدام لقاتل أم أمام طفلتيها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسدال الستار على «جريمة» هزت الكويت .. الإعدام لقاتل أم أمام طفلتيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).