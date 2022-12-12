2022/12/12 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZnFkz9ITtoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ نينوى لأعدائه: "البزون تفرح بعمى اهلها") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ نينوى لأعدائه: "البزون تفرح بعمى اهلها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).