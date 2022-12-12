2022/12/12 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Npr6P4Bf5dE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستقبل الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يستقبل الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).