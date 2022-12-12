باحثون يحذرون من أوبئة جديدة.. وجائحة كورونا لم تنته بعد

2022/12/12 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذر باحثون في علوم الأوبئة اليوم الاثنين، من من أوبئة أخرى قد تنتشر، وشددوا على ضرورة استخلاص العبر من الأزمة التي تلت للاستعداد بشكل أفضل مستقبلاً.

ولفت مدير منظمة الصحة العالمية (أدهانوم غيبرييسيوس)، في تقرير له اطلعت عليه (بغداد اليوم) إلى وجود "مكامن خلل في المراقبة والفحوصات وتحديد المجين والتطعيم، مما يوفّر الظروف المثالية لبروز متحور جديد مقلق قد يتسبب بنسبة وفيات كبيرة".

وقال (فيليب سانسونيتي) عالم الميكروبيولوجيا في معهد باستور إن" ذلك يشكل لحظة غاية في الأهمية وغالباً ما تكون مثار جدل"، معتبراً أن المنظمة ليست مستعدة لإعلان انتهاء جائحة كورونا بعد.

ويتوقع الخبراء تحول الجائحة تدريجياً إلى فيروس متوطن يستمر في الانتشار ويتسبب بفورة إصابات منتظمة، وهذا ما يحصل راهناً مع الحصبة أو الإنفلونزا الموسمية.

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