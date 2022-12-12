2022/12/12 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت وزارة الدفاع، وزارة الداخلية بشأن جوازات الضباط المتقاعدين.

وذكر وزير الدفاع، ثابت العباسي، في كتاب وجهه إلى وزارة الداخلية: "يرجى الايعاز الى مديرية الجوازات والإقامة لغرض الإعتماد على جواز سفر الخدمة منتهي الصلاحية، وهوية التقاعد، عند تجديد الجواز لضباط وزارتنا المتقاعدين، تبسيطا للاجراءات أسبوع بالضباط المتقاعدين من وزارتكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تخاطب الداخلية بشأن جوازات الضباط المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تخاطب الداخلية بشأن جوازات الضباط المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).