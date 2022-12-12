السعودية: كل الرهانات مرفوعة في حال حصلت إيران على سلاح نووي.. ونتنياهو يكشف عن تواصل

2022/12/12 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - مترجمة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمرشح الحالي لتولي المنصب بنجامين نتنياهو عن وجود عمليات تواصل استخباراتية سرية مع الجانب السعودي فيما يتعلق بتهديد إيران في المنطقة.

وبنيت الصحيفة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "تصريحات نتياهو اثبتت وجود توافق مع السعودية من موقفهما ضد إيران".



مؤكدة ان "وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن أن طهران تمتلك سلاح نووي هو خطر وجودي يهدد المنطقة برمتها".

وقال بن فرحان بحسب الصحيفة، إن "امتلاك إيران لسلاح نووي سيؤدي الى رفع كل الرهانات" مشيرا الى "انتهاء الدبلوماسية والمحاولات السياسية لمنع طهران عن مساعيها النووية".

وبينت الصحيفة ان "تصريحات نتياهو توافقت مع الموقف الإسرائيلي المعلن".

وأكد نتياهو خلال حديثه أن "العلاقة بين البلدين ورغم انها غير رسمية، إلا أن خلف الأبواب المغلقة، هنالك تواصل استخباراتي، تعاون ومشاركة للمعلومات بين البلدين".

وتابعت الصحيفة: "بالنظر الى تصريحات نتينياهو فان التوافق الإسرائيلي السعودي حول الموقف من طهران وتصريحات نتيناهو حول وجود تعاون سري بين البلدين، يؤكد وجود تحركات مشتركة تستهدف طهران ومساعيها النووية"، بحسب وصفها.

ويشار الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنجامين نتنياهو أعلن خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة النيويورك تايمز في الثامن من ديسمبر الحالي، ان الحكومة الإسرائيلية مهدت الطريق للبرنامج النووي الإيراني بالذهب بصمتها عن تطوير سلاحها".



منتقدا: "أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية وواعدا بــ "تغيير جذري بسياستها تجاه طهران في حال توليه المنصب خلال الانتخابات التشريعية القادمة".

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