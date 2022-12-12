دهين ” بلاسخارت” الشهير

2022/12/12 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمزة مصطفى لم ينتشر خبر تناول المس بيل السكرتيرة الشرقية للسفارة البريطانية في العراق أيام الإنتداب, قدح من شربت الحاج زبالة الإ في اليوم التالي ربما في حال تناولته الصحف المحدودة آنذاك.فلم تكن هناك إذاعة, ولم يكن هناك تلفزيون.لكن الأمر إختلف مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق حين تذوقت دهين أبو […]

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