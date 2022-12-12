بكاء وفوضى.. كاميرا ترصد لحظات رعب في مدرسة أمريكية بعد تنبيه بإطلاق نار نشط

2022/12/12 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُثقت مشاهد الفوضى والارتباك في مدرسة ثانوية في فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، بعد أن خرج تنبيه يعلن عن حدوث إطلاق نار نشط في المدرسة بينما كان الطلاب مجتمعون في صالة الطعام بكافيتريا المدرسة في حالة ازدحام.

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