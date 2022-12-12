جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة السوداني

2022/12/12 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي".

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