الديوانية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

2022/12/12 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية زراعة الديوانية، الاثنين، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.

وقال مدير زراعة المحافظة حسن مطر الوائلي، إن "مديرية زراعة الديوانية حققت الاكتفاء الذاتي من معدل إنتاج بيض المائدة من خلال تنفيذ 6 مشاريع لإنتاج بيض المائدة في المحافظة".

وأكد أن "مديرية الزراعة سوَّقت أكثر من 275 مليون بيضة من بيض المائدة واكثر من 8245 طناً من فروج اللحم من خلال 30 بالمئة من مشاريع المديرية خلال العام الحالي والذي اسهم في سد حاجة الاسواق في المحافظة".

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