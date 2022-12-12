وزير النفط العراقي رئيساً لمجلس وزراء

2022/12/12 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب وزير النفط العراقي، حيان عبد

الغني، اليوم الاثنين، رئيساً لمجلس

وزراء "أوابك" بدورته الجديدة لعام 2023،

واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير

عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي.

وقال عبد الغني خلال

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