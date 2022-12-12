السوداني يؤكد لـ

2022/12/12 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، اهتمام

الحكومة بترسيخ التعايش المجتمعي بين

أطياف الشعب العراقي.

وذكر بيان لمكتب السوداني، وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن الأخير "استقبل

غبطة بط

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