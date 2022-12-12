السوداني: العراق حاضنة الطوائف والتعددية قوة البلد

2022/12/12 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق

يشكل حاضنة مهمة للطوائف، وأن التعددية

هي قوة البلد.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "استقبل وفداً

من

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