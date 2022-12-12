تعليق حكومي جديد بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين

2022/12/12 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الاثنين، دخول قرار الأراضي الزراعية للمواطنين حيز التنفيذ.

وقال مجيد، لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس الوزراء، الخاص بتملك قطع الأراضي الزراعية للمواطنين، وتحويل جنسها من زراعي الى سكني، دخل حيز التنفيذ، وحدد مدة لا تتجاوز (90) يوما، بدء من تاريخ اصدار القرار، وعلى المواطنين تقديم طلباتهم الى الجهات المعنية المختصة"، موضحا ان "هناك اكثر من جهة تعمل على تنفيذ هذا القرار فأمانة العاصمة بغداد هي مسؤولة عن القطع داخل حدود محافظة بغداد ووزارة الاعمار والإسكان مسؤولة عن قطع الأراضي التي هي خارج حدود بغداد وداخل المحافظات".

وأضاف ان "وزارة الزراعة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة أي تجاوز جديد على الأراضي الزراعية، بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في تاريخ 1 كانون الأول سنة 2022، واي تجاوز بعد هذا التاريخ غير مسموح به وسوف يواجه أي مخالف الإجراءات القانونية".

وبين المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء ان "قرار مجلس الوزراء، الخاص بتملك قطع الأراضي الزراعية للمواطنين، سوف يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، وسوف يسهم في تحسين الواقع العمراني في بغداد والمحافظات، خصوصاً مع وجود الكثير من العشوائيات، في توزيع الوحدات السكنية وهذا القرار سيعالج هذه العشوائية ويتم من خلال إعادة التصميم الأساسي للمدن".

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